Санкт-Петербург, 19 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Избиратели Петербурга имеют все возможности для того, чтобы выразить свою политическую волю на выборах, сделав это в безопасном режиме. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, который проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Санкт‑Петербурга на участке №153, в школе №12 на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Петербурга.

Gov.spb.ru Александр Беглов на избирательном участке

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«Уверен, ленинградцы-петербуржцы сделают правильный выбор. У нас жители очень мудрые. Они определяют, как жить дальше, кто будет заниматься решением непростых вопросов», — сказал губернатор.

Он отметил, что на избирательных участках есть все условия для голосования, а также средства индивидуальной защиты для избирателей. А трехдневное голосование Это позволило уменьшить количество людей, одновременно находящихся на участках.

«Сегодня все вместе, как в городе, так и в стране решаем, каким будет наше будущее», — добавил Александр Беглов.

Напомним, по данным на 10:00 19 сентября, явка в Петербурге составила 21,13%, а в Законодательное собрание города — 19,97% от общего числа избирателей.

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Тем временем глава ЦИК Элла Памфилова заявила о серьезных нарушениях на выборах в Петербурге.

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