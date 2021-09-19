Улан-Удэ, 19 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Бурятии завершилось голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ и начался подсчёт голосов. в 20:00 по местному времени закрылись все 835 участковых избирательных комиссий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Выборы в Бурятии

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По данным республиканского избиркома, к 15 часам проголосовали 38,26% избирателей. При этом результаты по явке в девяти районах, а также в городах Улан-Удэ и Северобайкальск были неизвестны.

Добавим, что общая численность избирателей в регионе составляла 694,5 тыс. человек.

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