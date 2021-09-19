Иркутск, 19 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 сентября по области местами ожидаются заморозки до 0,-5°С.

Publicdomainpictures.net Заморозка

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Днем в западных, северо-западных, вечером в центральных районах местами — сильные дожди, усиление северо-западного ветра до 17−22 м/с.

Также 20−21 сентября в западных и южных районах Приангарья прогнозируется высокая (IV класса) пожароопасность лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, прогноз о заморозках в Приангарье был дан также 15−17 сентября.

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