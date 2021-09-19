Копенгаген, 19 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Российские байдарочники Ирина Андреева и Иван Штыль заняли первое место в миксте на дистанции 200 метров на чемпионате мира (ЧМ), который проходит в Копенгагене. Об этом 19 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Савостюк, Борис Успенский. Занимайтесь гребным и парусным спортом! 1956

Победный результат российских спортсменов составил 39,10 секунды.

При это вторыми финишировали польские байдарочники Дорота Боровская и Михал Любневский, отставание которых от лидеров составило +0,72 секунды. Третье место у Кинчо Такач и Давида Коришански из Венгрии, отставших от победителей на +0,79 секунды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские байдарочницы Светлана Черниговская, Елена Анюшина, Кира Степанова и Анастасия Панченкостали обладательницами бронзовых наград в соревнованиях четверок на чемпионате мира.