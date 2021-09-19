Москва, 19 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Главным критерием при выборе зимней резины является соответствие типа и размера шин рекомендуемым производителем автомобиля параметрам. Об этом сообщил директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников агентству «Прайм».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили зимой

Епанешников напомнил, что шины являются единственным элементом автомобиля, соединяющим его с дорожным полотном. Поэтому крайне важно выбирать подходящую резину.

Эксперт порекомендовал использовать рекомендуемые автопроизводителем стандартные шины. Эксперименты с установкой завышенных, заниженных или зауженных колёс могут снизить безопасность транспортного средства.

При выборе зимней резины с шипами или липучками стоит учитывать условия эксплуатации автомобиля. Шипованная резина обеспечивает лучшее сцепление с дорогой при сложных условиях, включая рыхлый снег и гололёд.

Однако при использовании в городских условиях на открытом асфальте шипы могут приводить к повышенному скольжению авто. Поэтому автолюбителям, которые обычно не покидают пределы города, эксперт порекомендовал использовать нешипованную резину.