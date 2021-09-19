Москва, , 15:01 — REGNUM Явка на выборах в России составила уже 40,49%. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает Центральная избирательная комиссия России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Напомним, что 17,18,19 сентября граждане России выбирают депутатов Государственной думы, глав девяти субъектов Федерации и несколько региональных законодательных собраний.

«Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Ход голосования: 40,49%», — такая информация транслируется на экраны в ситуационном центре ЦИК.

Напомним, что избирательные участки закрываются в 20:00 по местному времени. на Дальнем Востоке в ряде регионов выборы уже завершены. Первые итоги выборов будут подведены после 21:00 по московскому времени, когда закроются участки в Калининградской области.