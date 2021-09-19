Пермь, 19 сентября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. В Пермском крае начинают подводить итоги выборов. Закрылись все избирательные участки.

ИА REGNUM Выборы

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Напомним, в течение трёхдневного голосования с 08:00 до 20:00 по местному времени (06:00 — 18:00 мск) на территории региона работало 1758 основных избирательных участков. В Прикамье начинается подсчет голосов.

Пермяки выбирали депутатов Госдумы, Заксобрания и трех гордум (Перми, Кудымкара, Соликамска) и земского собрания Большой Сосновы.