Владикавказ, 19 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Северной Осетии избран новый глава республики на пятилетний срок. По итогам голосования депутатов парламента, состоявшегося 19 сентября в 14:00, руководителем субъекта РФ стал Сергей Меняйло.

Sfo.gov.ru Сергей Меняйло

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Напомним, главу республики, согласно действующему законодательству РСО-Алании, избирают из числа претендентов, предложенных на рассмотрение парламента президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства 30 августа 2021 года внес на рассмотрение депутатов три кандидатуры: врио главы субъекта РФ Сергея Меняйло и двух депутатов парламента региона — Медеи Элдзаровой (КПРФ) и председателя комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям парламента Валерия Баликоева («Патриоты России»).

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