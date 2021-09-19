Кемерово, 19 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Кемеровской области явка избирателей к 15:00 (время местное) сегодня, 19 сентября, составляет 66,46%. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на избирком.

ИА REGNUM Выборы

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Уточняется, что все участковые избирательные комиссии работают в штатном режиме.

Отметим, что в Кузбассе явка на 12:00 (время местное) сегодня, 19 сентября, составила 61,99%.