Тольятти, Самарская область, 19 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Временный пункт для голосования развернули в инфекционном госпитале в Тольятти. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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Сообщается, что пациенты, находящиеся в «красной зоне» инфекционного госпиталя городской больницы № 4 смогли проголосовать на выборах.

«В последние дни и особенно сегодня, с утра, на обходе, пациенты с COVID-19, находящиеся в «красной зоне «нашего госпиталя, задавали вопрос: «Смогу ли я проголосовать? Я хочу это сделать!». Более 40% пациентов выразили такое желание. Поэтому сегодня, 19 сентября, была организована такая возможность», — приводит пресс-служба слова главного врача этой больницы Сергея Тетюшкина.

Отмечается, что сотрудники госпиталя стали членами избирательной комиссии. При этом при голосовании были соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы.

Сообщается, что 19 сентября временные пункты для голосования работают в Тольяттинской ГКБ № 5 и в санатории «Прилесье».