Москва, 19 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Политолог Геворг Мирзоян негативно оценил зафиксированную к настоящему времени явку на избирательные участки. Об этом он заявил на марафоне «Ночь выборов», сообщает 19 сентября корреспондент ИА REGNUM.

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«Голосование на выборах не право гражданина, а его обязанность. А смысл выборов не в том, чтобы поставить галочку за кого приказали, а сделать свой, осознанный выбор, чтобы потом можно было спросить с депутата», — заявил политолог

Крайне низкая явка в центральной России, по мнению политолога, связана с тем, что местные власти не смогли донести до населения важность участия в выборах. Не объяснили, что участие каждого способно повлиять на общее будущее.

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