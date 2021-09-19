Пермь, , 14:47 — REGNUM В Пермском крае по состоянию на 15:00 по местному времени (13:00 мск) 19 сентября средняя явка избирателей 32,03% (635 946 человек), сообщает крайизбирком.

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По-прежнему наиболее активными остаются Бардымский и Большесосновский муниципальные круга (52,79% и 51,80% соответственно). К ним присоединился еще и Уинский муниципальный округ (46,24%).

С утра пассивность электората наблюдается в Перми. В столице регионе фиксируется одна из низких явок — 26,22%.

Напомним, в Прикамье выбирают депутатов федерального, регионального и муниципального уровня (Перми, Кудымкара, Соликамска и Большой Сосновы).