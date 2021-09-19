Махачкала, 19 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Дагестане увеличилось число проголосовавших на выборах в Госдуму восьмого созыва. За первые два часа голосования в заключительный день выборов явка в республике выросла почти на 6%, составив 55,96%.

ЦИК Дагестана Выборы в Дагестане

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Последние данные по численности проголосовавших в центризбиркоме РФ предоставили на 10:00 19 сентября. По данным наблюдателей, в Дагестане выборы проходят без существенных нарушений. Мониторирование с избирательных участков ведется непрерывно в течение трех дней выборов.

«Поступили несколько сообщений о нарушениях, но они несущественные, и пока не получили подтверждения», — рассказали в Центре общественного наблюдения Дагестана.

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