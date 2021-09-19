Москва, , 14:43 — REGNUM Глава ЦИК Элла Памфилова ожидает от городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга принятия мер реагирования вплоть до увольнения председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) в связи с нарушениями по хранению сейф-пакетов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

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Произошедшее в ТИК №27 в Московском районе Санкт-Петербурга Памфилова охарактеризовала как преступление.

«Здесь налицо очевидное преступление. Я думаю, что здесь может рассматриваться, предположительно, сговор, конфликт интересов со стороны главы администрации, который избирается», — возмущена она.

Глава ЦИК дала поручение подготовить обращения в федеральные правоохранительные органы.

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