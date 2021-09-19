Барнаул, , 14:43 — REGNUM В Алтайском крае 19 сентября по состоянию на 15:00 местного времени в выборах депутатов Государственной думы и депутатов Алтайского краевого законодательного собрания приняли участие 615 259 избирателей.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Таким образом, явка составила 34,49%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12:00 местного времени на избирательные участках побывали 515 715 избирателей. Существенных нарушений выявлено пока только три, отметил председатель регионального штаба общественного наблюдения за выборами Руслан Демаков.

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