Тюмень, , 14:43 — REGNUM В Тюменской области в последний день выборов 19 сентября к 15:00 по местному времени (13:00 мск) проголосовали 585 587 человек, или 51,38% от общего числа избирателей. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин.

Выборы ИА REGNUM

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Повысилась избирательная активность в Тюмени, отметил Игорь Халин. В областной столице проголосовали 39,93% избирателей или 230 159 человек. В Ишиме проголосовали 68,76% избирателей, в Заводоуковске — 60,72%, в Ялуторовске — 56,63%, в Тобольске — 51,09%.

Среди сельских муниципалитетов региона лидерами по явке избирателей являются Ишимский, Вагайский, Аромашевский, Абатский районы.

Напомним, тюменцы выбирают в 2021 году депутатов Госдумы РФ и регионального парламента.