Копенгаген, 19 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Российские байдарочницы Светлана Черниговская, Елена Анюшина, Кира Степанова и Анастасия Панченко стали обладательницами бронзовых наград в соревнованиях четверок на чемпионате мира (ЧМ), который проходит в Копенгагене. Об этом 19 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гребля на байдарках

Третий результат спортсменок из России составил 1 минуту 35,30 секунды. При этом они уступил победительницам — спортсменкам из Белоруссии — 2,75 секунды и 0,16 секунды байдарочницам из Венгрии, занявшим второе место.

Как сообщало, ранее российские каноисты Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарьвыиграли бронзовые награды на дистанции 500 метров в соревнованиях двоек на чемпионате мира.