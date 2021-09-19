Рязань, 19 сентября 2021, 14:47 — REGNUM На избирательном участке №1025 в лицее №4 Рязани 19 сентября на выборах в Госдуму проголосовал губернатор Рязанской области Николай Любимов. По его словам, процесс проходит корректно, без серьёзных нарушений.

Голосует губернатор Рязанской области Николай Любимов
Голосует губернатор Рязанской области Николай Любимов
Цитата из видео

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Губернатор выбрал для голосования день 19 сентября, потому что в предыдущие дни инспектировал работу других участков, общался с членами избирательных комиссий и наблюдателями.

«В недочётах разбираются сразу же, вся информация максимально открыта и доступна для общественности. Выборы проходят на протяжении трех дней в том числе и для удобства избирателей, чтобы каждый смог выбрать удобное время и прийти на избирательный участок. Сегодня третий, решающий день голосования. Пока ещё есть время сделать свой выбор», — написал он на своей странице в социальной сети.

19 сентября — последний день голосования, избирательные участки закроются в 20:00.