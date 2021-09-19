Рязань, 19 сентября 2021, 14:47 — REGNUM На избирательном участке №1025 в лицее №4 Рязани 19 сентября на выборах в Госдуму проголосовал губернатор Рязанской области Николай Любимов. По его словам, процесс проходит корректно, без серьёзных нарушений.
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Губернатор выбрал для голосования день 19 сентября, потому что в предыдущие дни инспектировал работу других участков, общался с членами избирательных комиссий и наблюдателями.
19 сентября — последний день голосования, избирательные участки закроются в 20:00.