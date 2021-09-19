Прибайкальский район, Бурятия, , 14:34 — REGNUM В Бурятии на выборах в Государственную думу РФ проголосовал 101-летний участник Великой Отечественной войны Иннокентий Шилкин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской избирательной комиссии.

Выборы в Бурятии Избирательная комиссия Республики Бурятия

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Ветеран проживает в селе Горячинск Прибайкальского района.

«В связи с обращением о голосовании на дому, к ветерану выехали члены участковой избирательной комиссии избирательного участка №513», — отметили в избиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике по данным на 12 часов по местному времени 19 сентября явка составила 31,8%. При этом в двух районах — Закаменском и Окинском проголосовали более 50% избирателей.

Читайте также: В Бурятии назвали явку к 12 часам основного дня голосования