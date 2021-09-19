Новосибирск, 19 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 19 сентября, посетил избирательный участок в Новосибирском педагогическом колледже №1 имени А. С. Макаренко и проголосовал. Он отметил, что не пропустил в своей жизни ни одних выборов.

Выборы

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«Я призываю всех, вне зависимости от политических взглядов и пристрастий, прийти на избирательные участки и проголосовать за партию, которая кажется близкой для избирателя, и за кандидата, в котором вы уверены, что он будет выражать именно вашу позицию, отстаивать именно ваши интересы», — цитируют «Новосибирские новости» Локтя.

Отметим, что явка избирателей в Новосибирской области на 15:00 часов сегодня, 19 сентября, составила 29,80%.