Иркутск, 19 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Иркутской области по состоянию на 18:00 местного времени 19 сентября явка на выборах депутатов Государственной Думы составила 33,72%. Как передает избирком региона, всего проголосовали уже 622 482 человека.

Наталья Хомутова Выборы

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На этих выборах высокую явку демонстрируют избиратели Балаганского (59,25%), Баяндаевского (54,35%) районов. В Иркутске на избирательные участки пришли 32,91% (152 373 избирателя).

Как сообщало ИА REGNUM, на 15:00 местного времени 19 сентября явка на выборах депутатов Государственной Думы в Иркутской области составила 29,57%.

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В регионе на 17−19 сентября 2021 года назначены 92 кампании: довыборы в Заксобрание (округа №2 и 3) и 90 муниципальных кампаний.

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