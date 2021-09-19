Москва, 19 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Информация о принуждении жителей Москвы к голосованию не находит своего подтверждения. Об этом 19 сентября сообщили в Московской городской избирательной комиссии (МГИК), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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До этого в сети интернет появилась информация о том, что одно из государственных бюджетных учреждений столицы принуждает своих сотрудников проголосовать на выборах. В качестве доказательства этому приводился снимок соответствующего документа. Однако установить подлинность фотографии возможным не представляется.

«В сообщении и в прилагаемых к нему материалах отсутствуют подтверждения принуждения к участию в голосовании, а также принуждения к голосованию за ту или иную партию или кандидата», — отметили в МГИК.