Курган, , 14:31 — REGNUM В Курганской области по состоянию на 15:00 часов по местному времени (13:00 мск) 19 сентября явка составила 42,85% от общего числа избирателей, сообщает региональный избирком.

Выборы Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Всего проголосовали 285 698 избирателей Зауралья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября жители Курганской области выбирают депутатов Госдумы РФ восьмого созыва.

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