Уфа, 19 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Почти 1,8 млн избирателей приняли участие в выборах в Государственную думу России в Башкирии. Об этом 19 сентября сообщил начальник информационного центра центральной избирательной комиссии Башкирии Джиханур Алтынбаев на брифинге.

Congress of local and regional authorities Выборы

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По его словам, согласно данным на 15:00 часов 19 сентября 2021 года явка на выборах в Госдуму составила 59,86% от числа включенных в списки избирателей: проголосовало один млн 799 тысяч 417 избирателей.

«На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ в 2016 году на это же отчетное время явка была 39,14%», — сообщил он.

Он также сообщил, что в Уфе явка составила 60,18%. Средняя явка среди других городов республики составляет 48,05%. При этом наибольшая активность фиксируется в Салавате и Сибае (более 60%).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе на избирательных пунктах можно получить консультацию врача.