Пенза, 19 сентября 2021, 14:29 — REGNUM В Пензенской области явка избирателей на 12:00 19 сентября составила 45,35%. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте регионального избиркома.
Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам двух дней голосования в Пензенской области на избирательные участки пришли 410 927 избирателей, что составляет 39,68% от включенных в списки. На территории региона работают 1067 избирательных участков.
Читайте также: В Пензенской области проголосовало около 40% избирателей