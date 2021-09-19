Майкоп, 19 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Адыгее возбуждено уголовное дело по факту нарушений, выявленных на одном из избирательных участков в городе Майкопе. Инцидент произошел 18 сентября. Видео зафиксировало вброс бюллетеней, совершенный председателем участковой избирательной комиссии.

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«К нам поступил сигнал, что на 158-м участке вброс. Мы сообщили в МВД, где быстро среагировали, зафиксировали. На сегодняшний день СК возбудил уголовное дело», — цитирует ТАСС главу избиркома Адыгеи Нурбия Самогова.

По данным избиркома, в настоящее время подозреваемая в совершении вброса отстранена от работы на выборах. Урна с вброшенными бюллетенями опечатана. Находящиеся в ней бюллетени не будут учтены при подсчете голосов.