Москва, 19 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Германии, открылось 16 избирательных участков, на которых граждане РФ могут проголосовать в ходе выборов депутатов Государственной думы. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 19 сентября заявил Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев, в ходе сеанса видеосвязи организованного в информационном центре ЦИК.

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«Мы провели большую информационную работу. Открылось 16 избирательных участков на территории Германии. Обеспечиваем санитарно-эпидемиологическую безопасность. Принимаем максимальные меры для того, чтобы защитить и сотрудников и избирателей, — сказала Нечаев. — Правоохранительные органы ФРГ обеспечивают нам соответствующие условия. На 13 часов московских временно в ФРГ проголосовало 3 тыс. 110 человек. Цифра растет. Именно сейчас начнется пик. У нас много наблюдателей. Работает электронная и пишущая пресса. Голосование продолжается. Мы надеемся на высокий результат».

Напомним, что ранее появилась информация о том, как идет голосование граждан РФ находящихся в Израиле.