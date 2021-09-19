Токио, 19 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Загруженность производственных линий Honda Motor в Японии в августе и сентябре составляет около 40% от запланированных ранее показателей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Honda

Японская компания была вынуждена сократить объёмы производства из-за нехватки микросхем. Задержки в поставках усугубились вспышками пандемии новой коронавирусной инфекции.

В Honda рассчитывают, что ситуация начнёт улучшать до конца осени. Планируется, что в начале октября заводы Honda в Японии будут работать на уровне 70% от первоначально планируемой мощности.

Ранее другой японский автопроизводитель — Toyota Motor — также объявила о сокращении производства из-за нехватки чипов. 27 из 28 производственных линий Toyota в Японии будут полностью остановлены на срок до 11 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре генеральный директор Daimler AG Ола Каллениус заявил, что проблема нехватки чипов для автопрома не разрешится ранее 2023 года.