Оренбург, , 14:26 — REGNUM В Оренбургской области на 15:00 по местному времени (13:00 мск) 19 сентября явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы составила 38,71%. Проголосовали 590 079 человек. Об этом сообщает облизбирком.

Выборы Наталья Хомутова ©

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Стоит отметить, а три часа показатель средней явки электората в регионе увеличился почти на 6%. Напомним, на 12:00 на территории Оренбуржья проголосовало 32,82% избирателей.

В Оренбургской области в завершающую стадию вступили выборы депутатов Госдумы, Заксобрания и органов местного самоуправления.