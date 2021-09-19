Тамбов, 19 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 19 сентября, проголосовал на избирательном участке № 241 в родном городе Мичуринске, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сделал свой выбор

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На избирательный участок губернатор пришёл вместе с супругой Татьяной.

«Эти выборы важны для Тамбовской области и всей страны. Законодательная ветвь власти через нормативно-правовые акты, законопроекты обеспечивает развитие региона, его участие в реализации ключевых президентских, национальных проектов. Жители нашего региона осознают это и голосуют достаточно активно, явка в Тамбовской области высокая, что говорит о конкурентности избирательного процесса, в целом о внимании жителей региона к выборам», — прокомментировал Александр Никитин.

Напомним, в регионе проходят выборы депутатов Госдумы, депутатов Тамбовской областной думы, повторные выборы депутатов Тамбовской городской думы по одномандатным избирательным округам № 6 и № 8, а также другие выборы в органы местного самоуправления.

На всех избирательных участках соблюдаются меры санитарно-эпидемиологической безопасности: проводится термометрия, избиратели обеспечиваются масками, перчатками, индивидуальными ручками, им напоминают о необходимости социального дистанцирования. Голосование проходит в течение трех дней (с 17 по 19 сентября) с целью обеспечения необходимых мер санитарной безопасности.