Барнаул, 19 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. На выборах депутатов Госдумы и Алтайского краевого законодательного собрания выявлено три случая, которые предположительно способны оказать влияние на волеизъявление граждан. Об этом сообщил председатель регионального штаба общественного наблюдения за выборами Руслан Демаков. Его слова цитирует пресс-служба алтайского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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В целом, по словам общественника, существенных нарушений на выборах в Алтайском крае за прошедшие дни не выявлено. Недочеты выявляют благодаря крупномасштабному охвату видеонаблюдения. Однако не менее 95% нарушений — так называемые процедурные, их устраняют почти сразу после выявления.

«Например, видим, что камера наблюдения отвернута в сторону стены и помещение для голосования не видно. Сообщаем — исправляют. Или была жалоба, что вместо ручки лежит карандаш. Также жаловались, что кабинка для голосования прикрыта не с четырех сторон. Мы разобрались и объяснили, что это не нарушение, поскольку Роспотребнадзор разрешил в условиях пандемии прикрытие с трех сторон — так, чтобы не было видно, за кого свою отметку ставит избиратель», — пояснил Руслан Демаков.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 часов в голосовании приняли участие 515 715 жителей Алтайского края (28,91%). В ночь на 19 сентября председатель одной участковой избирательной комиссии спала ночью на полу рядом с КОИБами. Сейчас в штабе работают около 20 наблюдателей, в их поле зрения свыше 1,5 тысячи участков.

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