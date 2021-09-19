Патриарх Кирилл освятил в Волгограде воссозданный храм Александра Невского
Волгоград, 19 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Чин освящения воссозданного собора Александра Невского в Волгограде провёл 19 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Поздравление с восстановлением храма направил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба администрации региона.
Волгоградская область стала одной из федеральных площадок празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. К юбилейной дате был воссоздан утраченный в Волгограде в 1932 году собор. Торжественное освящение престолов храма провёл предстоятель РПЦ Кирилл, он также возглавил крестный ход вокруг собора и совершил здесь первую литургию.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров зачитал поздравление, которое в связи с восстановлением кафедрального собора направил президент РФ Владимир Путин.
Патриарх Кирилл преподнёс в дар воссозданному храму свой старинный келейный образ Александра Невского, созданный ещё до революции.
Как сообщало ИА REGNUM, попечительский совет по строительству кафедрального собора возглавлял лично губернатор Андрей Бочаров.