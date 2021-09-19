Копенгаген, 19 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Российские каноисты Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь выиграли бронзовые награды на дистанции 500 метров в соревнованиях двоек на чемпионате мира (ЧМ), который проходил в Копенгагене. Об этом 19 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При это первое место заняли представители Италии Николае Крачун и Даниэле Сантини, результат которых составил 1 минута 39,90 секунды. Вторыми стали Йонатана Хайду и Адама Фекете из Венгрии, которые отстали от лидеров на 0,3 секунды.

Третий результат, показанный российскими спортсменами, составил 1 минуту 40,92 секунды.

Отметим, чемпиона мира по гребному спорту в Копенгагене завершится позднее 19 сентября.