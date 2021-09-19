Чебоксары, 19 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается голосование, в том числе члены комиссий выезжают на дом. Среди проголосовавших дома — 100-летняя жительница Анна Григорьевна Жигарева, сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Cap.ru На одном из избирательных участков в Алатыре в Чувашии

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Участница Великой Отечественной войны проживает в Козловском районе. К Анне Григорьевне на дом с переносной урной члены выезжали избирательного участка № 723.

Долгожительница поблагодарила за оказанное внимание и сообщила, что голосует за мир и спокойствие, чтобы не было войн, а пожилым людям оказывали внимание и заботу.

Отметим, что Анна Жигарева вслед за своими четырьмя братьями ушла на войну в июле 1941 года. Попала на Северо-западный фронт в госпиталь отдельной роты медицинских усилений, а затем на 2-ой Прибалтийский фронт. После войны работала в школе.

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 часов в Чувашии проголосовало почти 44% избирателей. Следующие данные по активности избирателей будут обновлены после 15:00.

Напомним, что по итогам выборов в России будет сформирована Государственная дума. В Чувашии также выбирают депутатов Государственного совета республики, Красноармейского и Шумерлинского муниципальных округов.