Екатеринбург, , 14:24 — REGNUM В Свердловской области приняли участие в выборах 17−19 сентября уже 42,06% избирателей. Об этом сообщили в облизбиркоме.

Выборы 2021 Алексей Колчин © ИА REGNUM

Данные актуальны на 15:00 19 сентября (время местное). Для сравнения, по состоянию на полдень в регионе фиксировали явку 36,87% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе зафиксировали более 30 жалоб на подкуп избирателей.

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