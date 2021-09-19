Москва, 19 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Избирательная кампания на Дальнем Востоке проходила весьма честно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом заявил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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«В целом на Дальнем Востоке кампания проходила весьма честно, весьма достойно при минимальном количестве жалоб», — сказал Перминов в ходе брифинга.

Выборы в России проходят три дня — с 17 по 19 сентября.