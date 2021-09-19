Москва, , 14:17 — REGNUM Явка избирателей на выборах в Государственную думу по состоянию на 10:00 по московскому времени 19 сентября составила 35,6%. Об этом сегодня заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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«Явка по Государственной думе … 35,69% у нас», — рассказал Памфилова.

Также она отметила, что минимальная явка пока фиксируется в Санкт-Петербурге — 20,69% и Владимирской области — 21,97%. Также низкая явка в Ярославской области — 21,7%, но там еще не учтена явка на электронное голосование.

Максимальная явка отмечается в Туве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.