Москва, , 14:14 — REGNUM В Израиле российскими дипломатами организовано 13 избирательных участков, на которых граждане РФ могут проголосовать в ходе выборов депутатов Государственной думы. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

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«У нас организовано 13 избирательных участков. Сразу говорю, что у нас членов избирательных комиссии 95 человек. Включая 14 специально командированных из Москвы. Нам удалось получить разрешение властей Израиля на то, чтобы наши коллеги оказали нам содействие, — сказал Викторов. — Сегодня на 13:00 общее количество проголосовавших в Израиле граждан РФ составило 1 тыс. 558 человек. Сегодня здесь рабочий день. И мы ожидаем к концу дня большего притока избирателей. Точнее не ожидаем, а уверены».

Напомним, что ранее появилась информация о том, как голосуют граждане РФ находящиеся в Афганистане.