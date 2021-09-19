Самара, 19 сентября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Стелу «Город трудовой доблести» начали устанавливать в Самаре. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Трудовая слава

Сообщается, что работы по установке стелы начались на Аллее Трудовой Славы, при этом завершить установку монумента планируют в начале ноября.

Стела представляет собой вертикальный элемент высотой около 26 метров, который изготовлен из стекла и металла. Обрамлять стелу по краям будут десять пилонов, на которых будет размещена информация об основных событиях и памятных датах военных лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что почетное звание «Город трудовой доблести» Самаре было присвоено 2 июля 2020 года Указом Президента России Владимира Путина.