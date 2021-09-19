Чита, 19 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) Забайкальского края 19 сентября торжественно открыло бюсты в память о Героях Советского Союза — Григории Штерне и Якове Смушкевиче. Мероприятие прошло на мемориале, который посвящен увековечению памяти воинов-забайкальцев погибших на реке Халхин-Гол. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона

Пресс-служба правительства Забайкалья В Чите открыли памятники Героям Советского Союза Григорию Штерну и Якову Смушкевичу

«Установка в краевой столице Забайкалья памятников командармам Якову Смушкевичу и Григорию Штерну, Героям Советского Союза — часть работы по сохранению памяти многих легендарных советских командующих и офицеров, была разработана специальная программа», — пояснила заместитель председателя правительства региона Татьяна Цымпилова. По её словам, всего за время существования РВИО, в России и за её пределами было создано более 250 монументов.

Пресс-служба правительства Забайкалья Митинг по случаю открытия в Чите памятников Героям Советского Союза — Григорию Штерну и Якову Смушкевичу

Напомним, Григорий Штерн и Яков Смушкевич были выбраны неслучайно. Биография этих военачальников связана с Забайкальем, а судьба трагична. В 1939 году Смушкевич и Штерн сыграли важнейшую роль в противостоянии на реке Халхин-Гол.

Благодаря их стараниям и командному опыту удалось остановить агрессию профашистской Японии и обезопасить дальневосточные рубежи страны. 7 июня 1941 года Штерн был арестован, а на следующий день, находящийся на лечении в госпитале, Смушкевич. 28 октября этого же года, они были расстреляны.

Чтобы память о подвиге героев Халхин-Гола не канула в лету, военно-историческое общество делает всё, чтобы увековечить их имена. Несмотря на многочисленные заслуги перед Советским Союзом, немногие их помнят.

«Идея замечательная и я думаю, что региональное отделение Забайкальского военно-исторического общества и в дальнейшем будет участвовать в таких мероприятиях», — сказала на митинге Татьяна Цымпилова.

Кроме этого, она уведомила, что помимо проводимой работы над памятниками героям Халхин-Гола, региональное отделение РВИО занимается установкой мемориальных досок героям-забайкальцам и полным кавалерам Ордена Славы.

Региональное отделение устанавливает в этом году 19 досок на территории Забайкальского края края. Ранее, в Российской Федерации начала действовать программа по созданию мемориалов в честь несправедливо забытых военных руководителей.

По словам председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, в истории не может быть белых пятен.

«Особенно если это касается заслуженных людей, сделавших немало на благо Отечества, но в силу обстоятельств попавших под молот репрессий. И хотя они были реабилитированы впоследствии, память о них практически утрачена.

Немало имен честных и порядочных офицеров, военачальников, разведчиков, достойно служивших Отечеству, но ставших жертвами репрессий, просто неизвестны широкой общественности. Именно поэтому мы инициировали эту программу», — отметил Владимир Мединский.

Как сообщало ИА REGNUM, Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для Забайкалья. Самую работоспособную, молодую и здоровую часть населения — 175 тысяч своих сынов и дочерей — Забайкалье отправило на фронт. Более 50 тысяч забайкальцев не вернулись с поля брани, отдав жизни за свободу и независимость Родины.

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