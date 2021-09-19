Ханты-Мансийск, , 14:10 — REGNUM В Югре 19 сентября к 15:00 по местному времени (13:00 мск) в выборах приняли участие 40.08% от общего числа избирателей в регионе. Об этом сообщает избирком ХМАО.

Пресс-служба избиркома ХМАО ©

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Избирательные участки работают до 20:00 (18:00 мск), отмечают в региональном избиркоме. За легитимностью выборного процесса следят 1 700 общественных наблюдателей.

Напомним, 19 сентября — последний день, когда жители Югры могут выбрать народных представителей в Госдуму РФ, Тюменскую областную думу и думу ХМАО.

https://regnum.ru/news/polit/3374581.html