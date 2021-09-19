Иерусалим, , 14:09 — REGNUM Стали известны некоторые подробности убийства израильской разведкой иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом пишет газета The New York Timesсо ссылкой на источники.

Мохсена Фахризаде Tasnim News Agency

Сообщается, что агенты израильской разведки «Моссад» для убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде использовали новейшее компьютеризированное снайперское устройство, оснащенное искусственным интеллектом.

Уточняется, что данное устройство оснащено системой видеонаблюдения через спутник и способно делать 600 выстрелов в минуту. Этот роботизированный пулемет может раз и навсегда изменить мир шпионажа считают авторы статьи. Для его создания использовался специальный пулемет FN MAG бельгийского производства, установленный на высокотехнологичную роботизированную платформу. Устройство было тайно ввезено в Иран по частям, а затем собрано и установлено на пикап. Автомобиль был оснащен камерами видеонаблюдения и заминирован, чтобы его сразу можно было уничтожить после убийства Фахризаде.

Также сообщается, что подготовка к убийству Фахризаде израильские спецслужбы начали в конце 2019 года. При этом израильская разведка согласовала свои планы с американскими спецслужбами.