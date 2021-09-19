Иерусалим, 19 сентября 2021, 14:09 — REGNUM Стали известны некоторые подробности убийства израильской разведкой иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом пишет газета The New York Timesсо ссылкой на источники.

Мохсена Фахризаде
Мохсена Фахризаде
Tasnim News Agency

Сообщается, что агенты израильской разведки «Моссад» для убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде использовали новейшее компьютеризированное снайперское устройство, оснащенное искусственным интеллектом.

Уточняется, что данное устройство оснащено системой видеонаблюдения через спутник и способно делать 600 выстрелов в минуту. Этот роботизированный пулемет может раз и навсегда изменить мир шпионажа считают авторы статьи. Для его создания использовался специальный пулемет FN MAG бельгийского производства, установленный на высокотехнологичную роботизированную платформу. Устройство было тайно ввезено в Иран по частям, а затем собрано и установлено на пикап. Автомобиль был оснащен камерами видеонаблюдения и заминирован, чтобы его сразу можно было уничтожить после убийства Фахризаде.

Также сообщается, что подготовка к убийству Фахризаде израильские спецслужбы начали в конце 2019 года. При этом израильская разведка согласовала свои планы с американскими спецслужбами.