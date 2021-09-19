Кемерово, 19 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Кемеровской области найдена без вести пропавшая 15-летняя школьница. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

ГУ МВД по кемеровской области Поиски 15-летней школьницы в Кузбассе

Напомним, что в дежурную часть отдела МВД России по Чебулинскому муниципальному округу 17 сентября поступило сообщение о том, что из социального учреждения ушла и пропала без вести 15-летняя школьница. Начались поиски.

Накануне поздно вечером, 18 сентября, школьница была найдена увязшей в болоте в плохо проходимой местности примерно в двух километрах от населённого пункта. Её обнаружила совместная группа сотрудников органов внутренних дел и волонтёров. Девочка жива. Её передали медикам.

В ведомстве уточнили, что в поисках принимали участие около 150 человек. Для прочесывания лесного массива применялись болотоходы, квадроциклы, автомобили и мотоциклы. С воздуха территорию просматривали при помощи вертолёта Росгвардии и квадрокоптера.