Москва, , 14:12 — REGNUM В Москве в пространствах арт-кластера «Красный Октябрь» открыл свою работу марафон «Ночь выборов — 2021». На мероприятии в онлайн-режиме будут наблюдать за ходом голосования, и обсуждать предварительные итоги. Как сообщает 19 сентября корреспондент ИА REGNUM, на марафоне ждут депутатов и кандидатов в депутаты, сенаторов, лидеров системной и несистемной оппозиции, политологов и поп-звезд, а также зарубежных гостей.

Ветеран российского парламентаризма Свирин Игорь © ИА REGNUM

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Один из первых выступающих, депутат Госдумы первого созыва поделился с собравшимися опытом своей законотворческой деятельности, рассказал о трудностях, призвал не бояться ответственности.

Напомним, что в России завершаются выборные компании различного уровня. В 2021 году они впервые проходят в трехдневном формате, наблюдатели также отмечают беспрецедентное по своему охвату электронное голосование, которое в таких масштабах проводится впервые.