Кострома, 19 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. На трёх избирательных участках в Костроме обнаружили агитационные материалы. Об этом сообщает избирательная комиссия Костромской области.

ИК Костромской области

Жалобы были зарегистрированы избиркомом 18 сентября. На столе на участке №268 нашли печатные материалы, содержащие изображения кандидата в Госдуму и кандидата по довыборам в областную думу. Выяснилось, что листовки в здании оставил избиратель. Впоследствии их убрали.

Кроме этого, рядом с уик№266 и 270 в Костроме, где проходит голосование по выборам депутата облдумы, обнаружили листовки с изображениями одного из кандидатов, участвующего в выборах в законодательное собрание региона. Они были наклеены на столбы и располагались на расстоянии менее 50 метров от входа в здания участков для голосования. Избирком подтвердил нарушение и направил информацию в МВД для проведения проверки.

В общей сложности за первые два дня голосования в окружную избирательную комиссию поступило 13 обращений о нарушениях. Голосование в Костромской области продлится до 20 часов 19 сентября. По данным на 12 часов участие в нём приняли 28,27% избирателей Костромской области.