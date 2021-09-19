Москва, 19 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Афганистане голосование граждан России, принимающих участие в выборах депутатов Государственной думы РФ, ограничено одним днем из-за специфики ситуации. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 19 сентября заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской республике Афганистан Дмитрий Жирнов, выступая в ходе сеанса видеосвязи организованного в информационном центре ЦИК России.

Афганистан

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«У нас голосование идет нормально, — сказал дипломат. — Из-за специфики ситуации оно ограничено одним днем. Проголосовали почти все сотрудники посольства это больше 100 человек. И сейчас идет голосование тех граждан РФ, которые проживают в Афганистане постоянно или находятся там временно. В этом году посольству немного сложнее. Но наши граждане довольно активно подтягиваются. Первой пришла женщина. Впервые в этом году пришел гражданин, который давно тут живет, но раньше не приходил. Мы его поздравили с почином».

Напомним, что ранее появилась информация о том, как организовано голосование граждан РФ за рубежом.