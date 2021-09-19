Омск, , 14:05 — REGNUM Более полумиллиона избирателей проголосовали в Омской области. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в регионе явка на 15:00 по местному времени 19 сентября составила 35,06%.

Бюллетени Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным зампредседателя облизбиркома Михаила Мордовина, в целом по региону к этому времени проголосовали 522 тысячи избирателей.

«Видим, что активность омичей увеличивается. Будем надеяться, что положительные тенденции, которые мы наблюдали последние три часа, продолжатся», — отметил Мордовин.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе 17−19 сентября выбирают депутатов Госдумы РФ и областного Заксобрания. Явка на 12:00 составляла 28,81%.

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