Москва, 19 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Загружаемое с торрент-трекеров нелицензионное программное обеспечение может содержать вредоносный код. Об этом сообщил директор по продуктовой стратегии группы Т1 Сергей Иванов «Известиям».

geralt Кибербезопасность

Торрент-трекерами называют программы, используемые для обмена файлами через интернет с помощью специального сетевого протокола. Эти программы могут использоваться для распространения взломанных пиратами программ, а также защищённых авторскими правами фильмов и музыки.

Эксперт рассказал, что в последнее время торренты стали всё чаще использоваться хакерами для распространения вирусных программ. Вредоносный код встраивается в нелицензионные программы, при установке которых злоумышленники получают доступ к системе пользователей.

Иванов добавил, что на практике риски встраивания вредоносного кода в нелицензионное программное обеспечение стали превышать 90%. После заражения компьютеры пользователей могут использоваться хакерами для майнинга криптовалюты, организации DDoS-атак и другими способами.