Рим, 19 сентября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий миланского футбольного клуба «Интер» Лаутаро Мартинес продлил контракт со своей командой. Об этом 19 сентября сообщает The Mirror.

Agencia de Noticias ANDES Лаутаро Мартинес

По данным источника, в новом контракте 24-летнего футболиста не содержится пункта об отступных в случае ухода игрока. Также отмечается, что соглашение с форвардом будет рассчитано до лета 2026 года, в то время, как его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

При этом указывается, что к футболисту также проявляют интерес такие команды, как «Барселона», а также лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Отметим, в нынешнем сезоне Лаутаро Мартинес сыграл в составе «Интера» в четырех матчах и отличился в них тремя забитыми голами.