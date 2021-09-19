Салехард, , 14:00 — REGNUM На Ямале в последний день голосования 19 сентября к 15:00 по местному времени (13:00 мск) проголосовали 62,1% от общего числа избирателей. Об этом сообщает региональный избирком.

Пресс-служба избиркома ЯНАО

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Ямальский район продолжает держать лидерство по явке на выборах. Здесь проголосовали 86,78% от общего числа избирателей. Самая низкая явка наблюдается на избирательных участках в Ноябрьске — 52,93%.

Напомним, на Ямале проходит последний день больших трёхдневных выборов депутатов Госдумы РФ и Тюменской облдумы.

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